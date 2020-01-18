Türk bilim insanından büyük başarı

Arizona Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren astrobiyolog Doç. Dr. Betül Kacar, evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edildi.

ABD’deki Arizona Üniversitesi’nde Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi departmanında öğretim üyeliği yapan Türk bilim insanı Doç. Dr. Betül Kacar (37), NASA’nın evrende farklı yaşam izlerini araştırmak için oluşturduğu ekibe kabul edildi. Kacar, Twitter’dan “Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum, ama şöyle: Evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim. Bu seneye ufak bir sağlık sorunuyla başladım, ilaç gibi geldi bu haber. Her şeyin başı sağlık diyerek bitireyim” paylaşımıyla göreve kabul edildiğini açıkladı. Sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce güzel tepki ve tebrik alan Kacar “Benden güç alanlar, özellikle çocuklar, genç arkadaşlar, siz de bana güç veriyorsunuz. ‘Cumhuriyet çocuğu’ diye hitap etmişsiniz bana, ne kadar anlamlı. Borcumuz biz kadınlara eğitim fırsatı ve eşitliği veren Cumhuriyet’e. Keşiflerimiz tüm insanlığa hediye” ifadelerini kullandı.

UZAYLI DEĞİL YAŞAM ARIYORUZ

Kacar daha önce gazeteci Yavuz Oğhan’a verdiği röportajda çalışmalarını şöyle anlatmıştı: “Samanyolu galaksimizde yaklaşık 100 milyar gezegen var. Bu gezegenlerin 40 milyarı dünyamızın boyutunda ve başka yaşam formlarının var olması açısından, dünyamızın büyüklüğünün önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu 40 milyar dünya boyutundaki gezegenin, 11 milyarı da güneş etrafında dönüyor olabilir. Dolayısıyla hayatı ararken de en az 11 milyar gezegene bakıyoruz. Fakat bu gezegenlere bakarken burada ne aradığımızı tam olarak bilmiyoruz. Elbette renkli uzaylılar aramıyoruz. Aradığımız şeyler mikroskobik düzeyde gözle göremeyeceğimiz küçük bakteriler ya da atmosferde oksijen ve su var mı buna bakıyoruz.”

NASA’DAN BURS ALIP 3 ÖDÜL KAZANDI

Betül Kacar İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi’nde kimya bölümünü bitirdi. 20 yaşında lisans eğitimini tamamlayan Kacar, NASA’ya başvurdu ve burs alıp bu kurumda çalışmaya başlayan ilk Türk bilim insanı oldu. Doktora çalışmalarını Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Parkinson ve Alzheimer hastalıklarına neden olan proteinler üzerine yaptı. Doktora sonrası evrimsel biyoloji ve astrobiyoloji alanına geçiş yaparak kendi araştırma konusunu oluşturdu. Bu çalışması ile NASA Genç Araştırmacı ödülünü, NASA Astrobiyoloji Enstitüsü ve NASA Egzobiyoloji araştırmacı ödüllerini aldı. 2012’de Harvard Üniversitesi’nde Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı’nda görev almaya başladı. 2017’de Arizona Üniversitesi’ne geçen Kacar, burada moleküler ve hücre biyolojisi ve astronomi bölümünde bilimsel çalışmalarını sürdürüyor.