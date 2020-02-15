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Giriş Tarihi : 15-02-2020 12:30

Tük Futbolunun acı günü

MHK eski başkanlarından, duayen eski hakem Hilmi Ok hayata gözlerini yumdu.

Tük Futbolunun acı günü

Türk hakemliğinin önemli isimlerinden ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanlarından Hilmi Ok, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hilmi Ok’un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı. TFF’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1932 İstanbul doğumlu olan Hilmi Ok, 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev yaptı, MHK Başkanı ve eğitimci olarak Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulundu. Merhum Hilmi Ok’un cenazesi 16 Şubat Pazar günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Hilmi Ok’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz.”

ETİKETLER: mhk türk futbolu hilmi ok tff
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