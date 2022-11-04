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TOKAT SORKUN'DA DEPREM

Tokat Niksar Torkun'da Deprem

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 04-11-2022 06:12
TOKAT SORKUN'DA DEPREM

SORKUN-NIKSAR (TOKAT)

03.11.2022, 17:34:40 TSİ Büyüklük: 3.9 Derinlik: 5.0 km #Kandilli

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Deprem Kandilli Tokat Niksar Sorkun
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