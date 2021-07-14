SAĞLIK
Giriş Tarihi : 14-07-2021 09:08

SÜPER LİG 13 AĞUSOSTA BAŞLIYOR

SÜPER LİG

SÜPER LİG 13 AĞUSOSTA BAŞLIYOR

     Süper Lig’de 2021-2022 sezonu fikstürü TFF’nin Riva’daki idari merkezinde çekildi. 20 takımın mücadele edeceği ve 4 takımın lige veda edeceği yeni sezon 13 Ağustos Cuma başlayacak ve 23 Mayıs 2022’de sona erecek. Ülkemizde vaka sayısı artmaması durumunda takımlar, stat kapasitelerinin yüzde 50’si kadar taraftarlarının önünde maçlara çıkacak.

    İlk yarısı 27 Aralık 2021’de sona erecek Süper Lig’de ikinci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. 22 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek Süper Lig’de 6, 18 ve 22. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023’te 19 takımla, 2023-2024’ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.

DERBİLERİN HAFTALARI

4. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray

9. HAFTA: Trabzonspor-Fenerbahçe

10. HAFTA: Beşiktaş-Galatasaray

12. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor

13. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

17. HAFTA: Fenerbahçe-Beşiktaş

1. HAFTA MAÇLARI

  • Giresunspor – Galatasaray

  •  Karagümrük – Gaziantep FK

  • Beşiktaş – Çaykur Rizespor

  • Yeni Malatyaspor – Trabzonspor

  • Antalyaspor – Göztepe

  • Sivasspor – Konyaspor

  • Adana Demirspor – Fenerbahçe

  • Başakşehir – Alanyaspor

  • Altay – Kayserispor

  • Hatayspor – Kasımpaşa

SÜPER LİG’DE 38. (SON) HAFTA PROGRAMI

  • Hatayspor-Giresunspor

  • Altay-Kasımpaşa

  • Antalyaspor-Galatasaray

  • Başakşehir-Trabzonspor

  • Karagümrük-Alanyaspor

  • Sivasspor-Kayserispor

  • Beşiktaş-Konyaspor

  • Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

  • Adana Demirspor-Göztepe

  • Gaziantep FK-Çaykur Rizespor

 

 

 

 

 

ETİKETLER: süper lig futbol
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  • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
  • 5Medipol Başakşehir00
  • 6Beşiktaş00
  • 7Çaykur Rizespor00
  • 8Fatih Karagümrük00
  • 9Fenerbahçe00
  • 10Galatasaray00
  • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
  • 12Giresunspor00
  • 13Göztepe00
  • 14Atakaş Hatayspor00
  • 15Kasımpaşa00
  • 16Hes Kablo Kayserispor00
  • 17İttifak Holding Konyaspor00
  • 18Demir Grup Sivasspor00
  • 19Trabzonspor00
  • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
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