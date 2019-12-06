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Giriş Tarihi : 06-12-2019 17:37

Sözleşmeli personel tercih sonuçları açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Sözleşmeli personel tercih sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2019/6) sonuçlarına göre yapılan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

ETİKETLER: ösym sözleşmeli personel
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