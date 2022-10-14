Sosyal medya düzenlemesi Meclis'ten geçti!

"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Halk arasında endişe, korku veya panik amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak.

Basın kartı talep eden medya mensuplarının ve enformasyon görevlilerinin ilgili Kanun kapsamına dâhil edilmesi öngörülüyor.

İnternet haber sitelerinde çalışanlar basın mensubu sayılacak.

Çocukların, internette veya sosyal medyada yasa dışı, ahlaki değerlere aykırı ve zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasının önüne geçilebilecek.

Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilave görevler verilecek.

Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Yasa, hukuka aykırı içeriklerin yok edilmesinin veya keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor

Bir içerik için verilen kaldırma kararı, tüm site ve platformlarını kapsayacak. Her site için ayrı ayrı karar çıkartılmasına gerek kalmayacak.

Haber sitelerini desteklemek amacıyla belli kurallar çerçevesinde resmî ilan ve reklamlar, haber sitelerinde yayınlanabilecek.

Bir haber sitesi künyesiz bir şekilde faaliyet gösteremeyecek.

Bir gazete için geçerli kurallar, haber üreten internet siteleri için de geçerli olacak.

Sosyal medya platformlarına BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) denetlemesi koşulu getiriliyor.

Sosyal ağlara Türkiye ofisi açma ve Türkiye temsilcisi bulundurma zorunluluğu getirilecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde bu kişinin Türkiye'de ikamet etmesi ve Türk vatandaşı olması gerekecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan’dan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kamuoyunda 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Ancak üzülerek görüyoruz ki bu yasa ile ilgili sosyal medya platformlarında; nefret söylemi, dezenformasyon, manipülasyon, hakaret ve yalan içerikler çığ gibi büyüyor. Vatandaşlarımız için daha temiz ve güvenli bir internet tesis etmeliyiz, bu en önemli görevimiz. Bu noktada 5651 sayılı kanunda yapılan bazı değişiklikleri sizinle paylaşmak istiyorum. Katalog suçlarına yönelik içeriklerde yer sağlayıcı bakımından yurt içi-yurt dışı ayrımı kaldırılıp suçla mücadele kapsamı genişletilecek. Küresel sosyal ağlar, muhataplık ilişkisi güçlendirmek için yerleşik bir Türk vatandaşı ya da Türkiye'de şube niteliği olan tüzel kişilik eliyle temsilcilik faaliyetini yürütecek. Sosyal ağlar, düzenli olarak BTK'ya raporlar gönderecekler. İçeriklerine ilişkin kullandıkları algoritmalara, etiketlere, reklam ve şeffaflık politikalarına ilişkin bilgilere yer verecekler. Sosyal ağlar, kullanıcıların platformu eşit ve tarafsız kullanmalarını sağlamakla yükümlü olacak ve buna ilişkin tedbirleri BTK’ya raporlayacak. Sosyal ağlar kullanıcılara, önerilen içeriklere ilişkin tercihleri güncelleme imkanı sunacak” ifadelerini kullandı.



Sayan paylaşımının devamında, “Kullanıcılar kişisel verilerinin kullanılmasını sınırlandırma imkanına kavuşacaklar. Sosyal ağlar, çocukların platformu kullanırken tehlikeli ve zararlı içeriklerle karşılaşmasını engelleyici tedbirleri alacak. Platformu kullanan çocukların güvenli bir şekilde vakit geçirmesi için gerekli ayrıştırılmış hizmeti sunacak. Sosyal ağlar verdikleri reklamlara ilişkin; içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi veya grup sayısı gibi bilgileri, oluşturacağı reklam kütüphanesi aracılığıyla kendi sitesinde yayınlayacak. Sosyal ağlar, BTK tarafından kullanıcı haklarının korunması için yapılacak düzenlemelere uyacak ve gerekli tedbirleri alacak. Böylece artık kullanıcıların değişen şartlara ve durumlara göre en kısa sürede korunabilmesinin önü açılacak” ifadelerine yer verdi.