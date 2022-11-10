Son dakika! Ankara'da 5 Afgan'ın cansız bedeni bulundu

DHA muhabiri Umutcan Ören, CNN Türk yayınında verdiği ilk bilgilerde kan donduran olayla ilgili şunları aktardı; "Bir apartmanın ikinci katında yaşanan olayın, ilk tespitlere göre 5 gün önce gerçekleştiği tahmin ediliyor. Afganistan uyruklu şahısların hepsinin bıçaklanarak öldürüldüğünü öğrendik. Birinin cesedinin, elleri ve ayakları bağlanmış şekilde evdeki bir dolaptan çıkarıldığı bilgisi var."



ANKARA VALİLİĞİ: OLAY BÜTÜN BOYUTLARIYLA SORUŞTURULUYOR



Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ADMİN KULLANICI