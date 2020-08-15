SAĞLIK
Giriş Tarihi : 15-08-2020 12:42

SIVAS'TA 65 YAŞ ÜSTÜ KISITLAMASI DEĞİŞTİRİLDİ

SIVAS'TA 65 YAŞ ÜSTÜ

SIVAS'TA 65 YAŞ ÜSTÜ KISITLAMASI DEĞİŞTİRİLDİ

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerine getirilen kısıtlama bir süre ertelendi. Valilik yeniden düzenleme yapılacağını duyurdu.

ÖNCE 10-17 ARASI SOKAĞA ÇIKMALARI KISITLANDI

Valilikten dün akşam yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkmaları 10.00-17.00 saatleri arası sınırlandırılmıştır. Sabah 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır" denildi.

SONRA GERİ ÇEKİLDİ

Ardından uygulamayı bir süreliğine geri çeken Valilik, "65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak; İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar, içeriği ve kısıtlama saatleri güncellenerek tekrar paylaşılacaktır" duyurusu yaptı.

 

 

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