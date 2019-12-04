Sivasspor'un 'dipten zirveye' uzanan başarı öyküsü

Bir dönem yönetim kurulu oluşturmakta sıkıntı yaşayan Sivasspor, istikrarlı yönetimi ve mütevazı bütçesiyle yakaladığı başarılarla adından söz ettiriyor.

Süper Lig'de 13. hafta sonunda topladığı 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor'un mütevazı bütçeyle elde ettiği başarı dikkati çekiyor.

Sivas'ta üç amatör kulübün birleştirilmesiyle 1967'de kurulan ve bu takımlara vefa için armasına "üç yıldız" konulan Sivasspor, alt liglerde yıllarca toprak sahalarda ilçe takımlarıyla mücadele etti.

Bir dönem yönetimsel anlamda sıkıntılar yaşayan Sivasspor, daha sonra dönemin Sivas Belediye Başkanı Osman Seçilmiş başkanlığında birçok sportif başarıya imza attı. 1998-1999 sezonunda teknik direktör Murat Özgen ile 3. ligde şampiyon olan kırmızı-beyazlılar, 2. Lig'e yükseldi.

2000-2001 sezonunda 2. Lig'de ekstra grup maçlarında başarılı olan Sivas temsilcisi, teknik direktör Ahmet Erdem ile 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Osman Seçilmiş'in ardından kulübün yönetim kurulu üyelerinden Mecnun Otyakmaz, 7 Mayıs 2004'teki olağanüstü kongrede başkanlığa seçildi. Sivasspor, Mecnun Otyakmaz başkanlığında adeta altın çağını yaşadı.

Bu dönem teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 1. Lig'de 2004-2005 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e "merhaba" diyen kırmızı-beyazlılar, 14. sezonu geçirdiği ligde inişli çıkışlı grafik çizdi.

2008-2009 sezonunda şampiyonluk kıl payı kaçtı

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunda şampiyonluk umutlarını yeşerten Sivas temsilcisi, Galatasaray'ın 79 puanla şampiyon olduğu bu sezonda 73 puan topladı. Takım, ligi, aynı puanı paylaştığı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından averajla 4. sırada tamamladı.

UEFA Intertoto Kupası'na katılan Sivasspor, kupanın 2. turunda Karadağ ekibi OFK Grbalj karşısında elde ettiği başarıyı 3. turda Portekiz temsilcisi Braga karşısında sürdüremedi. Kırmızı-beyazlılar, 3. turda Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek elendi.

Sivasspor, Bülent Uygun yönetiminde 2008-2009 sezonunda da şampiyonluğu kıl payı kaçırdı.

Kaleci Michael Petkovic, sol bek Hayrettin Yerlikaya, forvetler Mehmet Yıldız ve Pini Felix Balili'nin de aralarında bulunduğu kadrosuyla Süper Lig'de şampiyonluk yarışını son haftalara kadar sürdüren kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu sezonu 66 puanla ikinci sırada bitirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, 2009-2010 sezonunda 3. elemede Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildiği maçın rövanşını evinde 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nin play-off'unda devam etti. Sivasspor, burada da Shaktar Donetsk'e 2-0 ve 3-0'lık skorlarla elendi.

Real Madridli yıldızların Sivasspor serüveni

Bir dönem teknik direktörlüğe Brezilya Milli Takımı'nın ve Real Madrid’in efsane sol beki Roberto Carlos'u getirerek dünya spor kamuoyunun dikkatini çeken Sivasspor, Brezilyalı futbolcular Cicinho ve Robinho gibi kariyeri başarılarla dolu isimleri kadrosuna katarak futbol dünyasında ses getirdi.

2013-2014 sezonunda Roberto Carlos ile ligi 5. sırada tamamlayan ve Avrupa kupasına katılma hakkı elde eden Sivasspor, UEFA'dan gelen ceza nedeniyle organizasyona katılamadı.

"Bir arkadaşa bakıp çıkacağız"

Süper Lig'de 11 sezon aralıksız mücadele eden Sivasspor, 2015-2016 sezonunda lige veda etti.

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunu 62 puanla şampiyon tamamlayan Sivas ekibi, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yeniden Süper Lig'e yükseldi.

Sivasspor'a tarihindeki en önemli başarıları yaşatan kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, o sezon TFF 1. Lig'de misafir olduklarını vurgulayarak, "Bir arkadaşa bakıp çıkacağız" sözü, taraftarların hafızalara kazındı.

Mütevazı bütçe ile gelen başarı

Bu sezon da mütevazı kadrosuyla iyi futbol oynayan Sivasspor, kendisine göre daha büyük bütçelerle kurulan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımları geride bıraktı.

Mecnun Otyakmaz’ın 16 sezondur başkanlığını yaptığı ve yönetimde yıllardır istikrar sağlayan Sivasspor, "sıfır borç ve denk bütçe" anlayışıyla yönetiliyor.

Yüksek maliyetli transferler yapmayan kırmızı-beyazlılar, transfer dönemlerinde takım içi dengeleri gözeterek hareket ediyor.

Eskiden iyi bir tesisi bulunmayan Sivasspor, Türkiye'nin en modern spor tesislerinden birine sahip. Tesislerde, alttan ısıtmalı antrenman sahasından kondisyon salonuna, kapalı sahadan havuz ve saunaya, restorandan at çiftliğine kadar birçok imkan bulunuyor.

Yıllar sonra liderlik koltuğunda

Şampiyonluğu kovaladığı 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ilk yarıları lider tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan, sezon sonuna kadar futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Sivasspor, yıllar sonra Süper Lig'de tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

Geride kalan 13 haftada her maçında gol atan, Galatasaray'ın (11) ardından kalesinde gördüğü 12 golle ligin en az gol yiyen ikinci takımı olan kırmızı-beyazlılar, ligde en çok yerli oyuncu oynatan takım olarak da dikkati çekiyor.

Sivasspor, ligde 28 gollü BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ardından 26 golle ligin en çok gol atan ikinci takımı durumunda bulunduruyor.

Çalımbay'ın hedefi ilk 5

Sezon başında memleketinin takımıyla sözleşme imzalayan ve hedefini ilk 5 olarak açıklayan tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay'ın başarısı takdir topluyor.

Kariyerinde birçok Süper Lig takımını çalıştıran Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Rıza Çalımbay, Sivasspor'da Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt ve Fatih Aksoy gibi genç yeteneklerle hedefe adım adım yürüyor.