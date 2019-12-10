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Giriş Tarihi : 10-12-2019 14:24

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar, son yolculuklarına uğurlanıyor.

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in (30) Türk bayrağına sarılı naaşının, Orta Mahallesi Lale Sokak'taki evine getirilişi sırasında, vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. 

Şehit Çevik'in tabutuna sarılan annesi Nebahat Gözüaydın, kız kardeşleri Elif ve Esra ile yakınları gözyaşı döktü.

Duaların okunması ve helalliğin alınmasının ardından cenaze aracı, şehidin naaşını Bakırköy Ataköy 5.Kısım Camisi'ne götürmek üzere yola çıktı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cemil Özdemir ve çok sayıda jandarma personeli de şehit Çevik'in evine geldi. 

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. 

Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar son yolcuğuna uğurlandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin dün akşam ilçeye getirilen naaşı, Havza Devlet Hastanesi morgundan alınarak Gidirli Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Vali Osman Kaymak, koluna girdikleri şehit babası Mehmet Sayar'ı teselli etti.

Şehidin eşi Sennur ile çocukları 11 yaşındaki Yağız ve 12 yaşındaki İdil Sayar da tabutun başında gözyaşı döktü.

Helallik alınmasından sonra şehit Sayar'ın cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Annesi 2005 yılında vefat eden ve 4 kardeşi bulunan şehidin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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