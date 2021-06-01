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Giriş Tarihi : 01-06-2021 05:55

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE UÇMA YASAĞI UZADI

Rusyadan Uçma Yasağı

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE UÇMA YASAĞI UZADI

   

         Rusya, nisan ayından bu yana Türkiye’ye uygulanan uçuş yasağının süresini uzatma kararı aldı.

          Rusya Korona virüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Türkiye ve Tanzanya'daki ağır epidemiyolojik durum dikkate alınarak mevcut uçuş kısıtlamalarını 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yönünde kararı alındı" ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, epidemiyolojik durumun iyileştiği İngiltere'ye yönelik uçuş yasağının 2 Haziran'dan itibaren kalkacağı ifade edilirken Moskova-Londra düzenli seferlerin haftada 3 kez olmak üzere tekrar yapılacağı aktarıldı.

        Öte yandan 10 Haziran'dan başlayarak Avusturya, Macaristan, Lübnan, Lüksemburg, Mauritius, Fas ve Hırvatistan'a düzenli seferlerin Arnavutluk'a da charter uçuşların yeniden başlatılacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca Belarus, Yunanistan, Azerbaycan, Ermenistan, Katar, Özbekistan, Tacikistan, Mısır ve Sırbistan'a sefer sayılarının artırılacağı bilgisi verildi.

      Bununla beraber Moskova-Münih seferlerinin de yeniden başlayacağı belirtildi.

      Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, nisan ayında düzenlediği basın toplantısında, artan korona virüs vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye yapılacak uçak seferlerine 1.5 aylık yasak getirildiğini söylemişti.

 

 

 

 

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