EKONOMİ
Giriş Tarihi : 07-12-2019 08:52

Petrol fiyatları hazirandan beri en yüksek haftalık artışını kaydetti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintisini artırma kararının ardından petrol fiyatları, bu hafta haziran ayından beri en yüksek artışını kaydetti.

Petrol fiyatları hazirandan beri en yüksek haftalık artışını kaydetti

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı pazartesi günü 60,73 dolardan açılırken, dünü 64,37 dolardan tamamladı ve bu hafta yüzde 6 değer kazandı. 

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise pazartesi gününe 55,47 dolardan başlarken, dün 59,13 dolardan kapandı ve haftalık bazda yüzde 6,6 artış elde etti.

Bu sonuçla, her iki petrol türünün bu haftaki yüzdelik artışı, haziran ayından bu yana haftalık bazda en yüksek kazançlarını kaydetti.

Piyasalarda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretim miktarında kesintiyi artırması beklentisi çarşamba günü Brent türü petrolü yüzde 3,6 oranında yükseltirken, WTI'da ise yüzde 4,15 artışa neden oldu.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin dün sona eren toplantısında 24 üye ülkenin toplam ham petrol üretim miktarını ek olarak günlük ortalama 500 bin varil daha azaltma kararı ise fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Dün Brent türü petrolün fiyatı yüzde 1,55 artarken, WTI fiyatı da yüzde 1,2 yükseldi.

ETİKETLER: BRENT TÜRÜ HAM PETROLÜ PETROL FİYATLARI OPEC
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