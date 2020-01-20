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Giriş Tarihi : 20-01-2020 10:51

Parkta dehşet! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Çorum'da Ferdi Kara (19), parkta tartıştığı Celal D. (17) tarafından tüfekle vurularak, öldürüldü. Celal D., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Parkta dehşet! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Ulukavak Mahallesi Atalay 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Parktaki kameriyede, arkadaşlarıyla oturan Ferdi Kara ile yanına gelen Celal D. arasında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Celal D., elindeki tüfekle Kara'ya ateş açtı. Göğsü, sırtı ve bacaklarından vurulan Kara, kanlar içinde yere yığılırken, Celal D. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ferdi Kara'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Suç aleti tüfek, parkın yakınında bulunurken, Celal D. ise saklandığı yerde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Celal D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ETİKETLER: çorum parkta dehşet ferdi kaya
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