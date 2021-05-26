EĞİTİM
Giriş Tarihi : 26-05-2021 15:15
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK
Kademeli normalleşme takvimine göre bazı sınıflarda yüz yüze eğitim başlarken, bazı sınıflarda uzaktan eğitime devam edildi. 1 Haziran 2021'den sonra yüzü yüze eğitim için yeni kararlar verilebileceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm kademedeki sınıflarda 2 Temmuz 2021 Cuma günü eğitimin tamamlanarak yaz tatiline gireceğini açıkladı. İşte, MEB okul takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı 8.-9.-10.-11.-12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime geçildi, diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran 2021 Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek. Tatil programını erkenden yapmak isteyen velilerin merak ettiği okulların kapanma tarihi de belli oldu.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2021?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda 2020-21 eğitim sezonu 2 Temmuz 2021 Cuma günü sona erecek.
Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok" dedi.
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme genelgesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da yüz yüz eğitimle ilgili bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
* Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününden itibaren resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8.-9.-10.-11.-12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek. Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran 2021 Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.
* Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanları salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, valilikler tarafından sağlanacaktır.
* 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.
SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerle velilerin kafa karışıklığını gidermek için sınav rehberi hazırladı. Bakanlığın internet sitesine konulan rehberde, öğrencilerden ve velilerden gelen sorular tek tek cevaplandırıldı. MEB tarafından daha önce yapılan açıklamada ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığı bildirilmişti.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün tegm. meb.gov.tr internet sayfasından ilkokul 4. sınıf ve ortaokullarda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemindeki sınavlara dair merak edilen sorular yanıtlandı. Sorulara verilen yanıtlar arasında, ilkokul 4. sınıf ile ortaokullardaki öğrencilerin, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına istedikleri derslerden katılabileceği bilgisi de yer aldı.
İLKOKUL 4. SINIF VE ORTAOKULLAR
* İlkokul 1, 2, 3. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
Sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumunuz öğretmeniniz tarafından değerlendirilerek karne notunuz belirlenecek.
* İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
İkinci dönem derslerden sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler.
* Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
İkinci dönem derslerinden sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler.
* Ortaokul öğrencisiyim, seçmeli derslerden sınav olacak mı?
Seçmeli dersler de dahil olmak üzere tüm derslerden istemeleri halinde sınava girecekler.
* Uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav olmuştuk. Başka sınav olacak mıyım?
Eğer 17 Mayıs 2021 tarihinden önce sınava girdiyseniz tekrar sınava girmenize gerek yok.
SINAVLAR 18 HAZİRAN'A KADAR YAPILACAK
* İstediğim dersten sınava girmeyebilir miyim?
Hangi ders veya derslerden sınava girmek istediğinizi velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yapacağı başvuru sırasında belirtmesi gerekmektedir.
* Bu dönem daha önceden katıldığım sınavdan düşük puan aldım. Puanımı yükseltme şansım var mı?
Eğer 17 Mayıs 2021'den önce girmiş olduğunuz bir sınavdan düşük puan aldıysanız velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okula başvurması halinde tekrar sınava girebilirsiniz. Ancak karneye sadece bir sınav puanınız yansıtılmış olacak.
* Sınavlar ne zaman yapılacak?
Sınavlar okulda 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmış olacak.
* Sınavların süresi olacak mı? Kaç soru sorulacak?
Bir sınav süresi 40 dakika olacak. Sınavlarda çıkacak soru sayısı ve soru türü dersin öğretmeni tarafından belirlenecek.
BAŞKA ŞEHİRDE SINAVA GİRME İMKANI
* Uzaktan eğitim nedeniyle okulumun olduğu ilden farklı bir ilde bulunuyorum. Sınav olmak için kayıtlı olduğum okula gitmek zorunda mıyım?
Şehir dışında iseniz sınavlara bulunduğunuz yerdeki aynı okul türündeki bir okulda girebilirsiniz. Bunun için velinizin 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar talebinizi bulunduğunuz ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletmesi ve öğrenim gördüğünüz okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirmeniz gerekmektedir.
Kaynak: Karar