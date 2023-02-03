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OCAK 2013 İŞLENEN KATLİAMLAR

Ocak 2023'te İşlenen Katliamlar

GÜNCEL HABERLER
Giriş Tarihi : 03-02-2023 08:35
OCAK 2013 İŞLENEN KATLİAMLAR

              Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetlerine ilişkin ocak ayı raporunu açıkladı.

Rapora göre, ocak ayında 31 kadın, erkekler tarafından öldürüldü, 25 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Raporda, kadınların yüzde 35’inin evli oldukları erkek tarafından öldürüldüğü ifade edildi.

Raporda, öldürülen 31 kadından 12’si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istediği için öldürüldüğü bilgisi verildi.

Kadınlardan 1’i ekonomik bahane ile, 1’i bakım altında olduğu için, 2’si anneleri boşanmak istediği için intikam alma bahanesi ile, 1’i nefret bahanesi ile öldürüldü.

14 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilemediği vurgulanan raporda “Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur” denildi.

Rapora göre, kadınların 20’si evinde, 6’sı sokakta, 1’i arazide, 1’i çocuğunun okulunda, 2’si evin eklentilerinde katledildi.

Bu ay öldürülen kadınların yüzde 65’inin evlerinde öldürüldüğü aktarılan raporda, bir kadının nerede katledildiğinin tespit edilemediği kaydedildi.

 

 

 

 

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Kadın Cinayetleri cehalet öldürme boşanma evlilik katliam
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