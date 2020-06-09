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Giriş Tarihi : 09-06-2020 22:55   Güncelleme : 09-06-2020 23:24

Nihayet 65 yaş üstü

Nihayet 65 yaş üstü

Nihayet 65 yaş üstü

          Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

         18 yaş ve altındakilere uygulanan yasak ise ebeveynlerinin yanlarında olması şartıyla tümüyle kaldırıldı.

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