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Giriş Tarihi : 02-12-2019 14:27

NATO ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür

Milli Savunma Bakanlığından, NATO'nun, Türkiye'nin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüt olduğu bildirildi.

NATO ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara ifadelere yer verildi:

"(NATO) Ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür. NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır. Ülkemiz, diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulması yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir."

Açıklamada, TSK'nın, 2019'da 23 NATO tatbikatına 2 bin 414 personelle iştirak ettiği, 2020'de de tatbikatlara iştirak edilmesinin planlandığı belirtildi.

"Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir"

Öte yandan, güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "(NATO güvenlik planlarını veto) Prosedür normal işliyor. 'Türkiye şantaj yapıyor' ifadeleri kabul edilebilir değil. NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz. Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER: MSB NATO
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