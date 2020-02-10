GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-02-2020 15:54

MSB açıkladı: İdlib'de 5 asker şehit, 5 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB açıkladı: İdlib'de 5 asker şehit, 5 asker yaralı

Bakanlıktan yapılan açıklamada tespit edilen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alındığı ve gerekli karşılığın verildiği belirtildi.

Saldırıya ilişkin şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alıyor.

SINIRDA HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ 

5 askerin şehit olmasının ardından Hatay'da Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 'Skorsky' ve 1 askeri helikopterin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Helikopterin tam teçhizatlı oldukları gözlendi. Helikopterler daha sonra sınırı geçerek gözden kayboldu.

İDLİB'DEKİ GÖZLEM NOKTALARINA KOMANDO TAKVİYESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Ayrıca Türkiye'nin çeşitli birliklerinde Suriye sınır birliklerine sevk edilen askeri araç sevkiyatları sürüyor.

ETİKETLER: MSB ŞEHİT İDLİB YARALI ASKER ASKER
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA