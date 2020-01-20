GÜNCEL
Giriş Tarihi : 20-01-2020 08:55

Metrobüs kazasından dram çıktı!

İstanbul Mecidiyeköy'de metrobüs ile kafa kafaya çarpışarak hayatını kaybeden motosikletli sürücünün kimlik bilgileri belli oldu. Motosiklet sürücüsü Emrecan Azder isimli gencin Ukrayna’da öğrenci olduğu ve kısa zaman önce Türkiye’ye askere gitmek için geldiği öğrenildi.

Metrobüs kazasından dram çıktı!

Feci kaza, saat 21.00 sıralarında Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, metrobüs yolunda ilerleyen Emrecan Azder (27) isimli gencin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen metrobüsle çarpışmış ve olay yerinde kalp masajı yapılan motosikletli hastaneye kaldırılmıştı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Emre Can Azder, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

ASKERE GİTMEK İÇİN GELDİ... 

Emrecan Azder isimli gencin Ukrayna’da olduğu ve kısa zaman önce Türkiye’ye askere gitmek için geldiği öğrenildi. Gencin cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Silivri Piri Mehmet Paşa Caminden kaldırılarak Ali Paşa Yeni Kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

ETİKETLER: istanbul metrobüs kazası emrecan azder
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 40 18
  • 2 İstanbul Başakşehir 36 18
  • 3 Trabzonspor 35 18
  • 4 Fenerbahçe 34 18
  • 5 Alanyaspor 32 18
  • 6 Galatasaray 30 18
  • 7 Beşiktaş 30 18
  • 8 Göztepe 26 18
  • 9 Yeni Malatyaspor 24 18
  • 10 Gaziantep FK 24 18
  • 11 Denizlispor 22 18
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Konyaspor 18 18
  • 15 Kasımpaşa 15 18
  • 16 Antalyaspor 14 18
  • 17 MKE Ankaragücü 12 18
  • 18 Kayserispor 10 18
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA