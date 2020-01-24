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Giriş Tarihi : 24-01-2020 14:13

Metehan'ın feci ölümü! Kar topu oynarken...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, evinin önünde kar topu oynayan Metehan İsmailoğlu'nun (8) başına, yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede İsmailoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Metehan'ın feci ölümü! Kar topu oynarken...

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, ilçenin Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

Kar yağışı sonrası kartopu oynamak için ailesiyle beraber evlerinin önüne inen Metehan İsmailoğlu'nun başına, fotoğraf çektirirken, yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan İsmailoğlu'nun ağır yaralı olduğu belirlendi.

İsmailoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Metehan İsmailoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER: metehan kar topu rize çamlıhemşin kaya parçası
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