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Giriş Tarihi : 06-02-2020 13:03

Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında yangın

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik park oyuncakları üretimi yapılan fabrikada saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında yangın

Alevlere çalışanlar ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak alevlere müdahale ediyor. Polis, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, 112 Acil servis ekipleri de olay yerinde hazır olarak bekletiliyor.

Dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

ETİKETLER: manisa yangın plastik oyuncak fabrikası
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