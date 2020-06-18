HUKUK
Giriş Tarihi : 18-06-2020 08:27
MAHKEMELERDE E-DURUŞMA DÖNEMİ
MAHKEMELERDE E-DURUŞMA DÖNEMİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, avukatların duruşmalara video konferansla katılabileceği e-duruşma sistemiyle ilgili açıklamasında, "Çok önemli bir devrim olacak" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları şöyle: Mahkemenin talebi uygun bularak kabul etmesiyle beraber avukat meslektaşımız buluduğu yerden duruşmaya katılabilecek. Tanığını dinletebilecek, bilirkişiyi, uzmanı mahkeme dinleyebilecek. Çok önemli bir devrim olacak. Cep telefonu ile kimliğini doğrulayarak sisteme girecek, diğer işlerini yaparak hizmet verecek. Hepimizi bir arada tutan şey, ortak payda hukukun üstünlüğüdür. Biz bu sorunları hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözeceğiz. NASIL ÇALIŞACAK? Adalet Bakanlığı'nın avukatların işlerini kolaylaştırmak için uygulamaya koyacağı e-duruşma sisteminde avukatlar UYAP Avukat Portal’dan duruşma sorgula menüsü aracılığı ile duruşmalarını sorguladıktan sonra ilgili duruşmaya, duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak talebi gönderebilecek. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesi halinde duruşma videokonferans ile yapılacak. E-duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile başlayacak.
Kaynak : Yurt Gazetesi