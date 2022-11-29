AÇIK CEZAEVİ HÜKÜMLÜLERİNİN İZİNLERİ YENİDEN 2 AY UZATILDI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Yapılan açıklamada “Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ADMİN KULLANICI