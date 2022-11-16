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Mahalle sakinleri o teröristi anlattı!

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım'da meydana gelen, 6 kişinin ölümü ve 81 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısının şüphelisi Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in Esenler'de kamufle olmak için çalıştığı tekstil atölyesi, gazeteciler tarafından görüntülendi. Mahalleli o teröristi anlattı: "Kimseyle göz teması yoktu. Fazla konuşmuyor, dikkat çekmiyordu.

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 16-11-2022 11:30   Güncelleme : 16-11-2022 11:30
Mahalle sakinleri o teröristi anlattı!

İstanbul'da pazar günü saat: 16.20'de İstiklal Caddesi'nde patlayan bomba, 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve 81 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

 

 

 

 

 

Saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK/YPG'li terörist Ahlam Albashır saatler sonra güvenlik güçlerince yakalandı.

 

ÇALIŞTIĞI TEKSTİL ATÖLYESİ KAPALIYDI

 

AA'da yer alan habere göre Esenler'deki Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir süre kamufle olmak için çalıştığı sokak arasında bulunan tekstil atölyesinin bugün kapalı olduğu görülürken, mahalle sakinleri şüpheliyi anlattı.

 

"KİMSEYLE GÖZ TEMASI YOKTU"

 

Mahalle sakinlerinden Mesut Karadağ, şüpheli Ahlam Albashırın kimseyle göz temasının olmadığını söyledi.

 

"İLK OLARAK ATÖLYEDE KALDILAR"

 

Zanlının her sabah kahve içtiğini belirten Karadağ, "İlk geldiğinde karı koca kalacak yerleri olmadığı için tekstil atölyesinde kalıyorlardı.

"DİĞER ADAMI HİÇ GÖRMEDİM"

Yaklaşık 4 aydır çalışıyordu. Diğer adamı hiç görmedim" dedi. Karadağ, şüphelinin kimseyle fazla konuşmadığını ve dikkati çeken bir yönü bulunmadığını dile getirdi.

"ÜZERİNDEKİ KIYAFETLERDEN TANIDIM"

Mahalle sakinlerinden Barış Özen de Ahlam Albashır'ı üzerindeki kıyafetlerden tanıdığını, olay günü de aynı giysilerin üzerinde olduğunu anlattı.

"ELİNDE BİR POŞET VARDI"

Zanlıyı cumartesi akşam saat 21.00 gibi gördüğünü kaydeden Özen, şöyle konuştu: "Kıyafetlerini çok iyi hatırlıyorum. O akşam da o kıyafetler üzerindeydi. Daha önce de bakkala gidip geldiğini görmüştüm. Akşam saat 21.30 civarı buraya geldi, kapıyı çalarken görmüştüm. Geldiğinde elinde bir poşet vardı."

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

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