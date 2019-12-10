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Giriş Tarihi : 10-12-2019 10:06

Konya'da kerpiç evde göçük

Konya Karatay'da kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalanların olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Konya'da kerpiç evde göçük

Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde, sabah karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

ETİKETLER: GÖÇÜK KARATAY KONYA
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