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KASIM 2022'DE EN ÇOK FİAT RENAULT ve FORD SATILDI

FİAT RENAULT FORD K ASIMDA EN ÇOK SATILANLAR ARASINDA

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Giriş Tarihi : 03-12-2022 17:49
KASIM 2022'DE EN ÇOK FİAT RENAULT ve FORD SATILDI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 668 bin 63 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 11 ayında 675 bin 107 adet satış yapılmıştı.

Bu yılın kasım ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları Kasım 2021'e göre yüzde 36,7, otomobil satışları yüzde 37,8, hafif ticari araç satışları da yüzde 34 arttı.Toplam pazarda Toyota'nın yükselişi dikkati çekti

AA muhabirinin ODMD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 14 bin 297 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 9 bin 234 satışla Renault ve 9 bin 83 satışla Ford takip etti.

Toyota, 5 bin 613 satışla dördüncü, Peugeot 5 bin 149 satışla beşinci sırada yer aldı.

Kasım ayında Toyota'nın yükselişi dikkati çekerken, Volkswagen ilk 5 içinde yer alamadı.

Otomobili satışlarında yerli firmalar gaza bastı

Kasım ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 10 bin 150 ile Fiat oldu. Fiat'ı 8 bin 383 satışla Renault ve 4 bin 237 satışla Toyota izledi.

Peugeot 3 bin 530 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 3 bin 162 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Kasımda lüks otomobil satışları

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Kasım ayında 70 Porsche, 49 Maserati, 31 Lexus, 3 Jaguar, 3 Aston Martin, 2 Ferrari, 2 Bentley ve 1 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise kasım ayında 8 bin 287 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u 4 bin 147 satışla Fiat ve 1.693 satışla Opel izledi.

Volkswagen 1.662 satışla dördüncü ve Peugeot 1.619 satışla beşinci oldu.

Kasım ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

 

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
 
ALFA ROMEO   188 188     0 0 188 188
ASTON MARTIN   3 3     0 0 3 3
AUDI   1,938 1,938     0 0 1,938 1,938
BENTLEY   2 2     0 0 2 2
BMW   2,146 2,146     0 0 2,146 2,146
CITROEN   2,452 2,452   1,502 1,502 0 3,954 3,954
CUPRA   75 75     0 0 75 75
DACIA   2,938 2,938   0 0 0 2,938 2,938
DFSK   38 38     0 0 38 38
DS   109 109     0 0 109 109
FERRARI   2 2     0 0 2 2
FIAT 10,104 46 10,150 3,630 517 4,147 13,734 563 14,297
FORD 183 613 796 8,183 104 8,287 8,366 717 9,083
HONDA 0 1,531 1,531     0 0 1,531 1,531
HYUNDAI 2,224 938 3,162   244 244 2,224 1,182 3,406
ISUZU     0 117 123 240 117 123 240
IVECO     0   367 367 0 367 367
JAGUAR   3 3     0 0 3 3
JEEP   232 232     0 0 232 232
KARSAN     0 11   11 11 0 11
KIA   2,559 2,559   0 0 0 2,559 2,559
LAMBORGHINI   1 1     0 0 1 1
LAND ROVER   92 92   20 20 0 112 112
LEXUS   31 31     0 0 31 31
MASERATI   49 49     0 0 49 49
MAZDA   21 21     0 0 21 21
MERCEDES-BENZ   2,166 2,166   974 974 0 3,140 3,140
MG   269 269     0 0 269 269
MINI   282 282     0 0 282 282
MITSUBISHI   62 62   45 45 0 107 107
NISSAN   1,452 1,452   0 0 0 1,452 1,452
OPEL   2,655 2,655   1,693 1,693 0 4,348 4,348
PEUGEOT   3,530 3,530   1,619 1,619 0 5,149 5,149
PORSCHE   70 70     0 0 70 70
RENAULT 6,376 2,007 8,383   851 851 6,376 2,858 9,234
SEAT   503 503     0 0 503 503
SKODA   2,022 2,022     0 0 2,022 2,022
SMART     0     0 0 0 0
SSANGYONG   53 53   51 51 0 104 104
SUBARU   39 39     0 0 39 39
SUZUKI   690 690     0 0 690 690
TOYOTA 2,558 1,679 4,237   1,376 1,376 2,558 3,055 5,613
VOLKSWAGEN   3,123 3,123   1,662 1,662 0 4,785 4,785
VOLVO   1,168 1,168       0 1,168 1,168
 
TOPLAM: 21,445 37,777 59,222 11,941 11,148 23,089 33,386 48,925 82,311

 

 

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Fiat Ford Renault otomobil
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