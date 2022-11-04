Karaman'da hemşireyi vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

Karaman'da tartıştığı hemşireyi tabancayla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden şüpheli tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre, Hüseyin B'nin (28) Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı

Öte yandan, hemşire Emine A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kentte Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine 24 Ekim'de gelen Hüseyin B, görevli hemşire Emine A'yı tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmek istemişti.

Hüseyin B'nin daha önce de Emine A'ya çeşitli hediyeler vererek arkadaşlık teklif ettiği ancak her seferinde olumsuz yanıtlar aldığı öne sürülmüştü.