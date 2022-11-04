Kalça kırığından korunmanın ve riski azaltmanın yolları

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan 2 gün önce evinde düşerek kalça eklemini oluşturan uyluk kemiğinin üst kısmında meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat olmuştu. Süperstar'dan gelen haber bu sağlı sorununa duyulan ilgide artışa neden oldu. Son derece ciddi ve ölümcül bu sorunun nedenlerini, riskten korunma yolları ile tedavi şekillerini uzmanına sorduk.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yıldırım, "Kalça kırığı en çok kadınlarda görülüyor ve kadınlar erkeklere göre daha fazla risk altında bulunuyor. Özellikle 50 yaş üstü ve menopoz sonrası kadınlarda kemik erimesi riskinde artış olduğu için en sık rastlanan neden menopoz sonrası östrojen azalmasıdır (postmenopozal osteoporoz) Bu yaş grubunda kadınlar erkelere göre 5 kat daha fazla kemik erimesi (osteoporoz) riskine sahiptir. İlerleyen yaşlarda ise (özellikle 70 yaş üstü) kemik yaşlanmayla ilişkili olarak gücünü yitirmeye başlar ve her iki cinste de kemik erimesinde eşit oranda risk artışı görülür" diyor.