KADIN ÖLDÜRMELERİYLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMA

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), 2022'de gazetelere ve internet medyasına düşen haberlerden elde ettikleri verilerle “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet Veri Analizi”ni yayımladı. Araştırmaya göre katledilen kadınların çoğu, birlikte olduğu erkekler tarafından öldürüldü. Cumhuriyet’te yer alan haberde aktarılana göre, katledilen kadınların 116’sı birlikte ilişki yaşadığı, 75’i şüpheli, 40’ı boşanma veya ayrılma aşamasında, 37’si aile içinden, 31’i boşandığı veya ayrıldığı, 14’ü tanıdığı, kızının, kardeşinin veya annesinin bağlantılı olduğu, 4’ü kimliği belirlenemeyen, 3’ü ise tanımadığı erkekler tarafından katledildi. TKFD Başkanı Canan Güllü, “Kadın Bakanlığı’nın adı Aile ve Sosyal Politikalar bir süre sonra da Aile-Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı olmuş, müftülere nikah yetkisi verilerek istismar suçluları için tecavüz önergesi Meclis’te görüşmeye açılmış, Covid-19 döneminde infaz affı ile cinsel istismarcılar ile şiddet failleri tahliye edilmiş ve en son İstanbul Sözleşmesinden imza çekerek başladığımız noktaya geri dönmüşüz. Şiddet ile mücadeleden vazgeçmişiz. Ulusal eylem planlarının dayanağı olan sözleşmeden imza çekildikten sonra bu planların da işlemesine engel olmuştur” ifadelerini kullandı.





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