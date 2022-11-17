Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek
Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek.İki yıl önce kendisine akciğer kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan İngiliz TV yıldızı Johnnie Irwin, hastalığı hakkında ilk kez konuştu. "Geride ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum" diyen Irwin, "Çocuklarım babalarını tanımadan büyüyecekler. Bu benim kalbimi kırıyor" ifadelerini kullandı
MAGAZİN
Giriş Tarihi : 17-11-2022 13:57 Güncelleme : 17-11-2022 13:57
ADMİN KULLANICI
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