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Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek

Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek.İki yıl önce kendisine akciğer kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan İngiliz TV yıldızı Johnnie Irwin, hastalığı hakkında ilk kez konuştu. "Geride ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum" diyen Irwin, "Çocuklarım babalarını tanımadan büyüyecekler. Bu benim kalbimi kırıyor" ifadelerini kullandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi : 17-11-2022 13:57   Güncelleme : 17-11-2022 13:57
Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek
  • Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek - Magazin haberleri

    İngiliz TV yıldızı Johnnie Irwin'den kötü haber geldi. İki yıl önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu söyleyen Irwin, hastalığıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

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  • Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek - Magazin haberleri

    HAYATA BAKIŞINI NASIL DEĞİŞTİRDİĞİNİ ANLATTI

    Hello Dergisi'ne konuşan 48 yaşındaki üç çocuk babası Irwin, "Kirli bir sır saklıyorum" diyerek hastalığını, onunla mücadelesini ve bu sürecin hayata bakışını nasıl değiştirdiğini samimi bir şekilde ifade etti.

    Jonnie Irwin, bundan iki yıl önce teşhis aldığını ve kendisine 6 ay ömür biçildiğini söyledi. Fakat Irwin, buna rağmen hastalıkla mücadele etti ve bugünlere geldi.

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  • Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek - Magazin haberleri

    "NE KADAR ZAMANIM KALDIĞINI BİLMİYORUM"

    Irwin, röportajda "Benim kirli bir sırrım var. Bu benim sırtımda bir yük gibi" dedikten sonra kendisiyle ilgili gerçeği açıkladı. Johnnie Irwin, "Geride ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum ama olumlu düşünmeye ve öyle kalmaya çalışıyorum. Benim bu konudaki yaklaşımım 'Kanserle mücadele ediyorum, kanserden ölmüyorum.' Yapmak istediklerime ilişkin küçük hatırlatma notları hazırladım. Kendime 'ileri dönük plan yapma çünkü yeterince iyi olmayabilirsin' demeyi alışkanlık haline getirdim" diye konuştu.

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  • Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek - Magazin haberleri

    "ÇOCUKLARIM BABALARINI TANIMADAN BÜYÜYECEKLER"

    Ünlü sunucu, plan yapmak konusundaki sözlerini şöyle sürdürdü:

    Ama plan yapmak istediğimi biliyorum. Ailemle anları yakalamak ve anılar biriktirmek istiyorum. Çünkü gerçek şu ki; çocuklarım babalarını tanımadan büyüyecekler. Bu benim kalbimi kırıyor.

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  • Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek - Magazin haberleri

    HASTALIĞINI ÇEKİM İÇİN GİTTİĞİ İTALYA'DA ÖĞRENDİ

    Jonnie Irwin, akciğer kanserine yakalandığını 2020 yılında, 'A Place in the Sun' adlı programın çekimi için bulunduğu İtalya'da yaşadığı bir olayın ardından öğrendi. Otomobil kullanırken görüşü bulanıklaşan Irwin, doktora gitti. Yapılan tetkiklerden sonra akciğer kanserine yakalandığı anlaşıldı. Kemoterapi ve başka tedaviler gördü ve bu şekilde yaşam süresi uzatıldı.

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  • Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek - Magazin haberleri

    'BÜTÜN YAPABİLDİĞİM ÖZÜR DİLEMEKTİ'

    Anlattıklarına göre Irwin için doktorların kendisine verdiği bu acı haberi karısı Jessica'yla paylaşmak çok zor oldu. Ünlü isim, "Eve gidip bunu karıma söylemek zorundaydım. Karım evde bebeklerimize bakıyordu. Bu, yıkıcı bir durumdu. Bütün yapabildiğim özür dilemekti. Kendimi sorumlu hissettim" dedi.

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  • Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek - Magazin haberleri

    "BUNU KARIMA VE OĞULLARIMA BORÇLUYUM"

    Hastalığını şimdiye kadar açıklamak istemediğini ifade eden Irwin, daha sonra bu konudaki kararında bir değişiklik olduğunu söyledi. Johnnie Irwin, "Yaşam süresini sınırlayan durumda olan insanlara, her günlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda ilham verebilirim. Yaşayacak çok zamanları olmasa bile pozitif bir hayat sürmelerine yardımcı olabilirim" dedi.

    Hayatının bir gün sona ereceğini söyleyen Irwin "Ama o günü, mümkün olduğunca uzak tutmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum" diye konuştu. Johnnie Irwin, bunu eşi Jessica ve oğullarına borçlu olduğunu sözlerine ekledi.

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  • Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek - Magazin haberleri

    AİLESİYLE VAKİT GEÇİRMEK İSTİYOR

    Kendisi gibi olan birçok insanın "ölmeden önce yapılacaklar listesi" hazırladığını belirten Jonnie Irwin, kendisinin yapmak istediğinin ise ailesiyle birlikte olabildiğince vakit geçirmek olduğunu söyledi.

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  • Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek - Magazin haberleri

    HAYAT SİGORTASININ ÖNEMİNE DEĞİNDİ

    Jonnie Irwin, pozitif düşünüp hayatının sonuna kadar ailesiyle güzel anılar biriktirmek dışında başka bir öneride de bulundu. Hayat sigortasının önemine değinen ve herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağıran Irwin, "bu gezegenden gittikten sonra karısı Jessica ve çocuklarının tüm borcu ödenmiş bir ev ve bankada bir miktar paraları olduğunu bilmenin" kendisini rahatlattığını belirtti.

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  • Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek - Magazin haberleri

    2016 YILINDA EVLENMİŞTİ

    Tam adım Jonathan James Irwin olan ünlü sunucu, 2016 yılında Jessica Holmes ile evlenmişti. Çiftin mutlu evliliğini üç erkek çocuk taçlandırdı.

    Fotoğraflar: Instagram.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

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