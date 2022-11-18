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ABD'de Melania Trump furyası

ABD'de Melania Trump furyası

MAGAZİN
Giriş Tarihi : 18-11-2022 17:28   Güncelleme : 18-11-2022 17:28
ABD'de Melania Trump furyası
  • ABD'de Melania Trump furyası

    Gazete Habertürk'ün haberine göre ABD’li kadınlar, First Lady Melania Trump’a benzemek için estetik olmaya başladı. 

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  • ABD'de Melania Trump furyası

    Plastik cerrahinin ünlü ismi Franklin Rose, “Daha önce kadınlar, plastik cerrahlardan Ivanka Trump’a benzemek istediklerini söylüyordu. 

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  • ABD'de Melania Trump furyası

    Şimdilerde trend değişti ve artık yeni bir ikonları var: First Lady Melania Trump” dedi. Dr. Rose, “Daha önce kliniğime gelen, kanser hastalığını yenmiş olan Claudia Sierra adlı hasta, kendisini daha iyi hissetmek için Melania Trump’a benzemek istedi.

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  • ABD'de Melania Trump furyası

    Bu yüzden bıçak altına yatmaya karar verdi ve bu ay içinde onu Melania’ya benzetmek için bir dizi operasyon yapacağım” diye konuştu.

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  • ABD'de Melania Trump furyası

    ‘MELANIA GÜCÜ TEMSİL EDİYOR’ 

    Claudia Sierra ise basına yaptığı açıklamada, “İçimde olduğuna inandığım first lady gibi hissetmek istiyorum. Benim için Melania, gücü temsil ediyor... 

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  • ABD'de Melania Trump furyası

    O bizim first lady’miz, onu daha yakından tanımak ve ona dış görünüş olarak da ne kadar benzediğimi göstermek için sabırsızlanıyorum” ifadesini kullandı.

     

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  • ABD'de Melania Trump furyası

    BEYAZ SARAY PİKNİĞİNDE AİLE SAADETİ

    ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi, Beyaz Saray’da düzenlenen geleneksel Kongre Pikniği’ni aile saadetine dönüştürdü. 

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  • ABD'de Melania Trump furyası

    Gül Bahçesi’nde politikacıların ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen piknikte, First Lady Melania Trump bir bebeği severken görüntülendi. 

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  • ABD'de Melania Trump furyası

    Donald Trump’ın kızı Ivanka ise kızı Arabella’yı havaya kaldırarak döndürdüğü anlarda objektiflere takıldı.

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  • ABD'de Melania Trump furyası
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ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

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