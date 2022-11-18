ABD'de Melania Trump furyası ABD'de Melania Trump furyası MAGAZİN Giriş Tarihi : 18-11-2022 17:28 Güncelleme : 18-11-2022 17:28 6 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Filozof Atakan olarak tanınmıştı! Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı! Jonnie Irwin: Kanserim! Çocuklarım beni tanımadan büyüyecek Gazete Habertürk'ün haberine göre ABD’li kadınlar, First Lady Melania Trump’a benzemek için estetik olmaya başladı. Plastik cerrahinin ünlü ismi Franklin Rose, “Daha önce kadınlar, plastik cerrahlardan Ivanka Trump’a benzemek istediklerini söylüyordu. Şimdilerde trend değişti ve artık yeni bir ikonları var: First Lady Melania Trump” dedi. Dr. Rose, “Daha önce kliniğime gelen, kanser hastalığını yenmiş olan Claudia Sierra adlı hasta, kendisini daha iyi hissetmek için Melania Trump’a benzemek istedi. Bu yüzden bıçak altına yatmaya karar verdi ve bu ay içinde onu Melania’ya benzetmek için bir dizi operasyon yapacağım” diye konuştu. ‘MELANIA GÜCÜ TEMSİL EDİYOR’ Claudia Sierra ise basına yaptığı açıklamada, “İçimde olduğuna inandığım first lady gibi hissetmek istiyorum. Benim için Melania, gücü temsil ediyor... O bizim first lady’miz, onu daha yakından tanımak ve ona dış görünüş olarak da ne kadar benzediğimi göstermek için sabırsızlanıyorum” ifadesini kullandı. BEYAZ SARAY PİKNİĞİNDE AİLE SAADETİ ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi, Beyaz Saray’da düzenlenen geleneksel Kongre Pikniği’ni aile saadetine dönüştürdü. Gül Bahçesi’nde politikacıların ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen piknikte, First Lady Melania Trump bir bebeği severken görüntülendi. Donald Trump’ın kızı Ivanka ise kızı Arabella’yı havaya kaldırarak döndürdüğü anlarda objektiflere takıldı. ADMİN KULLANICI ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Nejat Uygur anılıyor MİT'ten Irak'ın kuzeyinde flaş operasyon! Hayat kurtaran rüya! Filozof Atakan olarak tanınmıştı! Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı! Koronavirüs vaka sayıları açıklandı FENERBAHÇE 1 GİRESUN SPOR 2 ( 12.KASIM 2022 ) ANKARA 33.FİLM FESTİVALİ SONUÇLANDI BAŞAKŞEHİR 0 GALATASARAY 7 ( 12 KASIM 2022 ) MEB ORTAÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER SON BİR AYDA 2000 DEPREM MÜGE VE GÜLŞEN'LE İKİNCİ SAYFA GÜNCEL SERİ İLANLAR (0312) 430 75 00 FİLİM REHBERİ Film sahnesi değil gerçek! Hırsızlar, para dolu çantayı otoyola attı; sürücüler neye uğradığını şaşırdı Siber güvenlik hakkında doğru bilinen 4 temel yanlış