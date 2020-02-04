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İzmir’de korkunç dehşet

İzmir'de beş aylık hamile bir kadın ve beş yaşındaki oğlu evlerinde ölü bulundu. İddiaya göre küçük çocuk, plastik kelepçeyle boğularak öldürüldü. Soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.