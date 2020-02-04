İzmir’de korkunç dehşet

İzmir'de beş aylık hamile bir kadın ve beş yaşındaki oğlu evlerinde ölü bulundu. İddiaya göre küçük çocuk, plastik kelepçeyle boğularak öldürüldü. Soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün sabah saatlerinde Menemen’de meydana geldi. Suriye uyruklu bir ailenin evinden çocuk ağlama sesleri geldiğini duyan komşular kapının açık olmasından şüphelenerek eve girdiler.
İddiaya göre; vatandaşlar, Manar Alahmed (35) isimli kadının kanlar içerisinde yerde yattığını ve iki yaşlarındaki çocuğunun da annesinin başında ağladığını gördü.
BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Bir başka odada ise Muhammed C. (5) isimli bir erkek çocuğunun da öldüğünü fark ettiler. Beş aylık hamile olan kadının altı yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise boğularak öldüğü belirlendi.
Acı haberi alarak eve gelen baba ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi.