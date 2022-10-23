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İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz Oldu

Sefa Yılmaz İzmir Baro Başkanı oldu

hukuk
Giriş Tarihi : 23-10-2022 21:48
İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz Oldu

İzmir Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

          İzmir Barosu'nun olağan genel kurulunda seçimler yapıldı. Dört gruptan beş adayın yarıştığı seçimlerde, kazanan Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Av. Sefa Yılmaz oldu

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: İzmir Barosu Sefa Yılmaz
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