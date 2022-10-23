İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz Oldu

İzmir Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

İzmir Barosu'nun olağan genel kurulunda seçimler yapıldı. Dört gruptan beş adayın yarıştığı seçimlerde, kazanan Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Av. Sefa Yılmaz oldu