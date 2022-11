İYİ Parti lideri Meral Akşener: Teröre asla teslim olmayacağız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Beyoğlu'ndaki hain terör saldırısı hakkında, "Biz çadırımızı sırtlanların yolu üzerine kurmuşuz. Tüm saldırılara karşı önlem alabilecek güçteyiz. Kadim devlet geleneğimiz ve fedakar milletimiz her türlü belayı savuşturmayı başardı. Dün olduğu gibi bugün de aziz vatanımızın üzerindeki planları terör örgütü üzerinden uyulamaya çalışanlar biz devlet ve millet olarak bölücü terörle 40 yıldır mücadele ediyoruz. Teröre asla teslim olmayacağız" dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, "Dün KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıldönümüydü, kutlu olsun. Türk milleti Ankara'dan Lefkoşa'ya uzanan bir varoluş köprüsüdür. İYİ Parti olarak KKTC'nin tanınması ve erkin bir devlet olarak geleceğe taşınması kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

İYİ Parti lideri "Hedef gerçek bir tanınma sürecinin inşası olmalıdır. İktidarımızda, Türk Dünyası Bakanlığımız ile bunu başaracağız, KKTC'yi kendi karar ve politikalarıyla yükselmesini sağlayan yönetim modelini kuracağız" diye konuştu.

BEYOĞLU'NDAKİ HAİN SALDIRI

"Yine canımız yandı, yine kalbimiz acıdı" diyen Akşener, "YPG/PKK terör örgütünün bombasının ateşinde hikayelerimiz yarım kaldı. Terör kandan beslenir, terör acıdan beslenir, terör korkudan beslenir. Amacı her zaman aynıdır. Kirli emellerine ulaşmak ister. Biz büyük Türk milletiyiz. Tarihimizin her döneminde el ele, omuz omuza vererek direndik. Kimlerin mesajını taşırsa taşısın asla korkmadık, yılmadık, boyun eğmedik, sinmedik. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca uluslararası terörle mücadele konusunda takdir toplayan, teröre karşı duruşu net olan güçlü bir devlettir. Milletçe çok ağır ve acı hatıralara sahibiz. Biz çadırımızı sırtlanların yolu üzerine kurmuşuz. Tüm saldırılara karşı önlem alabilecek güçteyiz. Kadim devlet geleneğimiz ve fedakar milletimiz her türlü belayı savuşturmayı başardı. Dün olduğu gibi bugün de aziz vatanımızın üzerindeki planları terör örgütü üzerinden uyulamaya çalışanlar biz devlet ve millet olarak bölücü terörle 40 yıldır mücadele ediyoruz. Teröre asla teslim olmayacağız" dedi.

İYİ Parti lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin yanındayız ama her yanındayız. Çünkü biz milletiz. Devlet biziz. Devletimiz büyük birlikteliğimizdir. Devlet bunun için büyüktür, yücedir, değerlidir. O devlet ki milletinin can, mal, ırz ve namus güvenliğini sağlamakla görevlidir. Hakça, eşitçe, adilce hizmet veren kerim bir devlet. Hükümet ise bunu sağlamaya söz vermiş bir avuç insandan oluşur. Sözlerini yerine getiremediklerinde ceketlerini alıp giderler. Gerekirse hesap verir, gerekirse ceza çekerler. Terörle mücadele iktidarın milletimize verdiği sözün hakkını vermesi gereken son derece hayati bir alandır. İktidarın büyük bir ciddiyetle devleti idare etmesi, tehditleri ortadan kaldırması gerekir. Terörle mücadele siyasi ihtirasları kaldırmaz. Terörle mücadele kusursuz işleyen bir devlet aklı olmadan yapılamaz. Terörle mücadelede hiçbir şey gözden kaçamaz.

"TERÖRLE MÜCADLENENİN ALTIN KURALLARI VAR"

Terörle mücadelenin bazı altın kuralları vardır. Devletin görevlerinden biri hiçbir zaman kaybetmeden faili yakalamak, olayın ardındaki güçleri aydınlatarak gereke önlemleri almaktır. Devlet failleri ivediyle yakalamakla görevlidir. İktidarın da terör eylemine engel olabilmektir. Bir terörist bomba yapmaya karar vermişse, devlet kurumlarını onu etkisiz hale getirmek için harekete geçirmektir. Devlet teröristin ayakkabı numarasına kadar bilir ama iktidarın görevi onu etkisiz hale getirmeyi çok daha iyi bilmektir.

Terörle mücadelede sınır güvenliği de çok önemlidir. Devlet hudutlarımızı namus bilerek sahip çıkmakla görevlidir. Mülteci kılığında 4 ay yaşamasına gözyummaz. İktidar sınırlarımızın kevgire çevrilmesine sessiz kalamaz, teşvik etmez. Devlet terör korkusunu defederken milletini karanlıkta bırakmaz. Millet ve devlet teröre karşı kenetlenir.

Geçtiğimiz pazar yaşadığımız gibi bir belirsizlik ortamı, karartma, bant daraltma yaşanmaz. Devleti yönetenler dezenformasyonla mücadele adı altında bir korku ve vesvese ortamı oluşturmaktansa milletin doğru bilgiye ulaşıp korkuya engel olmakla görevlidir. Hem korkuyor hem şüpheye düşüyorsanız terör amacına ulaşmış demektir.

Ülkeyi idare edenlerin görevi devletin ciddiyetini, milletin güvenliğini koruyarak terörün amacına ulaşmasını engellemekti. Ülkeye yapılan saldırıyı şahsına yapıldığını sananlar yanılmaya mahkumdur. İktidardan milletimiz kadar dikkatli, sağduyulu, aklıselim davranmasını beklemek en doğal hakkımızdır.

ABD'YE TEPKİLER

Sayın Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretini iptal etmesini ya da dans gösterisiyle karşılanmamasını beklemek en doğal hakkımızdır. Yayınlanan taziyeyi reddedip ABD'yi sorumlu tutan İçişleri Bakanı'nın, 'dostu' Biden ile sohbete oturup taziye kabul eden Sayın Erdoğan'ın kendi arlarından ortak dil belirlemelerini beklemek de en doğal hakkımızdır. Her alan zikzaklarıyla, böylesi acı terör olayında disiplin, ilkeli duruş beklemek en doğal hakkımızdır.

İster iktidar ister muhalefet olsun bu olay üzerinden siyaset devşirmek isteyenlerin karşısında dimdik duracağız. Geçmiş travmalarımızın tetiklenmesine izin vermeyeceğiz. 24 saat geçmeden faili etkisiz hale getiren polisimizi yürekten kutluyorum."

SINIR GÜVENLİĞİ

Sınır güvenliği konusuna dikkat çeken İYİ Parti lideri Akşener, "Bu hayati konuda bay kriz ve arkadaşlarına yaptığımız uyarılar cevapsız kaldı. Ensar edebiyatıyla meşrulaştırılmak istenen tehlikeli göçün geldiği nokta ortada. İktidar sınırlarımızın kevgire dönmesine karşı estirilen terörden sızlanmayı tercih ediyor. Herkes aklını başına alsın. Sirk yönetmiyorsunuz, devlet yönetiyorsunuz. Türkiye'yi yönetenlerin işi sorumluluk alarak planları bozmak, milletimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yapmaktır" dedi.

Akşener, "Bay kriz sorunu büyüttüğünü görmelidir. Bay kriz ve beceriksiz ekibi bu sorunu bir an önce çözmelidir. Biz AK Parti iktidarının sorumlusu olduğu bu sorunu AK Parti kadrolarının çözemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Sandık geldiğinde yetkiyi alıp, gerekeni yapacağız. Önümüzdeki sürecin bir korku iklimi içinde geçmesine izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında demokratik ortamda seçimlere gideceğiz. İyi olanın milletimizin teveccühünü kazanacağı tertemiz bir seçim süreci geçireceğiz. Devletimiz, milletimiz, demokrasimiz sahipsiz değil" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ BIKTI"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faiz haramdır diye tefecilerin davulunu çalan bu düzen bir haram düzenidir. Terör örgütleri arasında tercih yapabilecek kadar şirazesinden çıkan bu düzen bir yıkım düzenidir. Bir müstevliyi başka bir müstevliye, bir emperyalizmi başka emperyalizme tercih eden bu düzen bir ihanet düzenidir. İnsanımızın yaşama hakkını kendi egosu için feda eden bu düzen bir mafya düzenidir. Böyle bir düzene de ancak kahrolsun düzen denir. Türk milleti kendi açlığı pahasına elin tokluğunu, kendi namusu pahasına elin onurunu, kendi çocuğu pahasına başkasının çocuğunun makbul görüldüğü düzeni değiştirmesini çok iyi bilir.

Milletimiz bu yönetimden amasız, fakatsız, lakinsiz kurtulmak istiyor. Bu çirkin zihniyetten artık bıktı. Güç bela kazandığı ekmeğini milyonlarca sığınmacıyla paylaşmaktan bıktı. Çünkü adaletsizlik duygusuyla yaşamaktan, kendisini aşağılayan bir Cumhurbaşkanı'ndan bıktı. Çünkü kutuplaşmaktan, öfke siyasetinden, nefret dilinden, iktidarı ikna etmeye çalışmaktan bıktı. Artık biz varız. Bizim bu cennet topraklarda yokluğun içerisinden bırakacağımız tek insanımız yok. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız. Yeter söz milletin diyeceğiz, aslanlar gibi iktidara geleceğiz."