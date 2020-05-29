SPOR
Giriş Tarihi : 29-05-2020 11:32

İTALYA'DA da Seri A Başlıyor

İtalya süper lig

İTALYA'DA da Seri A Başlıyor

          Koronavirüs nedeniyle ara verilen İtalya Serie A'da sezonun kalan bölümü 20 Haziran'da oynanacak maçlarla başlayacak.

          Mart ayında askıya alınan ligde son olarak 26. haftanın maçları oynanmıştı. 26 hafta sonunda Serie A'da 63 puanla Juventus zirvede bulunurken, onu 62 puanla Lazio izliyor.

ETİKETLER: futbol
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Süper Lig Karşılaşmalarının 12 Haziran'da başlamasını nasıl bıluyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
ÇOCUĞA, BOŞANAN ANNESİNİN SOYADI VERİLEBİLİR
ÇOCUĞA, BOŞANAN ANNESİNİN SOYADI VERİLEBİLİR
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA