Edinho: Jorge Jesus geceleri asla uyumuyor, Fenerbahçe'de bunu yaparsa şaşırmam | Herkes Galatasaray’ı konuşuyordu ama Beşiktaş.

Futbolculuk kariyerinde aralarında Paok, Malaga, Braga, Kayseri Erciyesspor ve Şanlıurfaspor’un da olduğu birçok takımda oynayan ve Portekiz Milli Takımı’nda 6 kez görev yapan eski golcü Edinho, Spor Arena’ya özel bir röportaj verdi.

2013-2014 sezonunun devre arasında Portekiz Ligi takımlarından Braga’dan dönemin Süper Lig ekibi Kayseri Erciyesspor’a transfer olan ve 41 maçta 21 gol 2 asistlik performansıyla dikkat çeken Portekizli golcü Edinho, Süper Lig’deki günleri başta olmak üzere Jorge Jesus, Sergio Oliveira, Portekiz’in Dünya Kupasındaki şansı ve Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’dan ayrılış süreciyle ilgili Spor Arena'dan Muhammet Duman'a özel açıklamalarda bulundu.

SORU: 1,5 sene formasını giydiğin Kayseri Erciyesspor’la Süper Lig’de 41 maçta 21 gol 2 asiste imza atmıştın. Daha sonra Şanlıurfa ile TFF 1.Lig’de 28 maçta 12 gol ve 3 asistlik performansın var. Türkiye’deki kariyerinizi değerlendirir misin?

Türkiye’de gerçekleştirdiklerimle ilgili çok gururluyum. Dürüst olmam gerekirse Türkiye’ye gelmek benim için oldukça zordu. Çünkü en çok sevdiğim futbol takımı olan Braga’yı bırakmak zorunda kalmıştım. Çünkü o sezonun sonunda Brezilya’da Dünya Kupası vardı ve benim de milli takıma çağrılmam için kendimi göstermem gerekiyordu. Benim için harika bir yıldı ve Kayseri beni çok sahiplendi. Kayserililer tarafından çok sevildim. Bana oynama fırsatı verdiler, işimi yapmam ve mutlu olmam için her şeyi yaptılar.

“SERGİO OLİVEİRA, HEM GALATASARAY’A HEM DE SÜPER LİG’E KALİTE KATACAK”

SORU: Galatasaray, sezon başında Portekiz’li orta saha oyuncusu Sergio Oliveira’yı kadrosuna kattı. Okan Buruk orta sahada ona çok güveniyor. Oliveira’nın Galatasaray’daki performansı hakkında düşüncelerin nelerdir?

Sergio Oliveira’nın nasıl bir oyuncu olduğunu anlatmama gerek yok. Oyuna kalite katıyor. Çok iyi bir oyuncu ve zaten Portekiz Milli Takım havuzunda olan bir oyuncu. Hem kendi kulübüne hem Türkiye ligine kalite katacaktır. Kendine has özelliği olarak orta sahada sadece savunma görevlerini üstlenmiyor, ayrıca takımı oynatmasını da biliyor ve golle buluşabilme özelliği de var. Bu orta sahalar için önemli bir özelliktir. Ayrıca son baktığıma göre zirvede Fenerbahçe ile Galatasaray arasında çok puan farkı yok. Dediğim gibi şampiyonluk biraz daha derbilere bakıyor. Bu yüzden oyuncuların sahaya odaklanmaları takımlarının geleceği için çok önem

“DERBİLERDE FARK YARATAN TAKIMIN LİGİ KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

SORU: Süper Lig’i takip ediyor musun? Şampiyonluk yolunda kimi favori olarak görüyorsun?

Evet takip ediyorum. Türk ligine çok saygım var ve Türkiye her zaman kalbimde. Oradan ayrıldığımdan beri 3 kez Türkiye’yi ziyaret ettim. Türkiye’deki insanlar beni hala hatırlıyor. Bu benim için orada iyi bir iş yaptığım ve performans ortaya koyduğum anlamına geliyor. İnsanların hala beni hatırlamaları benim için çok anlamlı ve özel. Dürüst olmam gerekirse Türkiye ligini takip etmemin tek sebebi vatandaşım Jorge Jesus ’un Fenerbahçe’de çalışması değil. Türkiye’de çok iyi arkadaşlarım var ve lig, çok kaliteli oyunculara da sahip olduğu için takibi sürdürüyorum. Bu konuda net bir şey söylemek çok kolay değil. Fenerbahçe büyük yatırım yaptı ve tabi ki Jorge Jesus’dan dolayı destekliyorum. Ama Galatasaray’ında çok iyi oyuncuları var gördüğüm kadarıyla. İkisi de iyi takımlar ve iyi oyuncuları var. Aralarındaki rekabet lig için heyecan verici ve iyi olacak. En önemlisi bu rekabetle birlikte oyuncularının gelişimi olacak. Kimin kazanacağını şimdiden tahmin etmem çok zor çünkü hali hazırda oynanacak çok maç var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş veya Trabzon’dan ligin genelinde daha istikrarlı kalmayı başaran ve derbilerde fark yaratanın ligi kazanacağını düşünüyorum.

JORGE JESUS, FENERBAHÇE’DEKİ İLK SENESİNDE ŞAMPİYON OLURSA ŞAŞIRMAM”

SORU: Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Vitor Pereira ile anlaşmış fakat alınan başarısız sonuçlar üzerine 6 ay sonra gönderilmişti. Takım şimdi bir başka Portekizli teknik adam olan Jorge Jesus’a emanet. Jesus’un oynattığı hücum futbolu ilk günden beri takdir topladı. İki teknik adamın performansı açısından neler söylemek istersin?

Vitor Pereira rekabetçi bir koçtu. Taraftar ve gazetecilerle arası iyi değildi ama iyi bir teknik direktör olduğuna inanıyorum. Ama Fenerbahçe gibi takımlarda tam destek görseydi bazı şeyler onun için daha iyi gidebilirdi. Bazı şeyler yanlış gitti, kendini ispatlayamadı ve tabiki Fenerbahçe’nin hedeflerine ulaşamadı. Jorge Jesus, hem Portekiz hem de çalıştığı diğer liglerde olsun, kalitesi herkesçe bilinen bir teknik direktör. Ne yazık ki kariyerimde onunla çalışma fırsatı yakalayamadım. Çünkü onunla çalışsaydım futbolum inanılmaz gelişebilirdi. Jorge Jesus’a büyük saygı duyuyorum. O mükemmele ulaşmak için çalışan bir koç. Asla uyumuyor veya uykularında bile futbolunu düşünüyor. Tabii ki Fenerbahçe büyük takım olmanın gereği olarak atak futbol oynar ve bunu oynatacak harika bir teknik adama sahipler. O öyle bir koçtur ki çok fazla maç kaybetmez ve yakaladığı şansları elinden kaçırmaz. İlk senesinde şampiyon olursa hiç şaşırmam çünkü çok kaliteli bir teknik adam. Jesus, kısa zamanda çok iyi bir takım yarattı. Henüz orada ilk senesi olmasına rağmen Türkiye liginde işlerin nasıl yürüdüğünü, ligin mantalitesini, taraftarların beklentilerini çok iyi anladı. Bu beklentiler ve mantaliteler ışığında takımı geliştirip Fenerbahçe camiasına doğru liderlik edebilecek çok yönlü bir teknik patron olduğundan hiç şüphem yok.

"ERİK TEN HAG’IN, MAÇIN SON 3 DAKİKASINDA RONALDO’YU OYUNA ALMAYA ÇALIŞMASI BÜYÜK AYIPTI"

SORU: Cristiano Ronaldo ile aynı milli formayı giymiş birisi olarak Ronaldo’nun Manchester United’da yaşadığı sorunlarla alakalı neler söylemek istersin?

Bu konuda konuşmak biraz zor. Onu çok iyi tanıyorum. Nasıl biri olduğunu, nasıl çalıştığını, mantalitesini ve nasıl hazırlandığını çok iyi biliyorum. Bu sene onun için zorlu başladı. Sezon başlamadan çocuğunu kaybetti. Ayrıca takımıyla sezon öncesi kampını kaçırdı ve bu süreçte takımından yeterli desteği göremedi. Bence 20 yılın ardından ilk defa Ronaldo iyi performans gösteremiyor. İnsanlar tabi ki onu eleştiriyor çünkü bu zamana kadar herkesi en üst seviye performansa alıştırdı. İnsanların anlaması gereken şey çocuğunu kaybetmek hiç kolay bir şey değil. Mesela ben onun yaşadığı acıyı tahmin bile edemem. Ronaldo’nun mantalitesini biliyorum, her zaman için en iyisi olmak için çalışır. Benim için tarihin en iyisi. Herkese söylediğim gibi o tüm kupaları kazanmış, tüm rekorları kırmış bir futbolcu. Goller atmaya ve futbolunu geliştirmeye devam edeceğinden hiç şüphem yok. Elbette bu dönem geride kalacak. Ayrılık bence kaçınılmazdı. Teknik direktörüyle arasının iyi olmadığı sır değildi. Bu derece büyük bir oyuncuyu Tottenham maçının son 3 dakikasında oyuna almaya çalışması büyük bir ayıptı. Bu durum Manchester United ile Ronaldo arasındaki iplerin kopma noktasına geldiğinin açık ilanıydı. Bitiş şekli tabi ki üzücü olsa da benim fikrime göre ayrılık her iki taraf içinde gereklilikti ve iyi olacak.

“PORTEKİZ, KAZANMAK İÇİN İHTİYACI OLAN HER ŞEYE FAZLASIYLA SAHİP”

SORU: Son olarak EURO 2016 ve UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olan Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Portekiz’in turnuvadaki şansını nasıl yorumluyorsunuz?

Kesinlikle zor bir maç olacak. Onları tanıyoruz ve yakın zamanda onlarla oynadık. Çok kaliteli oyuncuları var. İyi ve çok organize bir takım. Ama bence Portekiz şu an çok formda ve çok kaliteli oyunculara sahip. Bruno Fernandes, Ruben Diaz, Bernardo Silva vb. oyuncularımız bu maç için hazırlanmalı, kendilerini heyecanlı ve motive tutmalılar. Zor bir maç olacağından şüphem yok ama bence Portekiz kazanmak için ihtiyacı olan her şeye fazlasıyla sahip.

SORU: Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, Manchester United’dan ayrılmasıyla beraber ismi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüple anıldı. Ronaldo’nun, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaşma sağladığı iddia ediliyor. Bu sürpriz transfer gelişmesiyle ilgili neler söylemek istersiniz?

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Öncelikle kesinleşmiş bir şey yok. Ama eğer giderse en çok kazanan futbolcu olacak. Tabi ki rekabet Avrupa’daki gibi değil ama orada da çok fazla gol atıp başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca kendisi açısından yeni bir şey başarmakta istemiş olabilir (Asya’da bir kupa kazanmak gibi). Avrupa futbolu açısından üzücü ama bence onun için iyi bir fırsat. Kendi performansını gösterecektir.

“NANİ VE QUARESMA DA YETENEKLİ AMA ALEX FERGUSON, RONALDO’YA YOL GÖSTERDİ”

SORU: Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Luis Nani ve BEŞİKTAŞ’taki futboluyla göz dolduran Ricardo Quaresma’nın Ronaldo kadar yetenekli olduğuna dikkat çekiliyordu. Hatta Ronaldo, “Quaresma benden daha yetenekli” diye açıklamalarda bulunmuştu. Sizce bu isimler neden Ronaldo kadar adından söz ettiremedi?

Tabi ki onlar da gayet yetenekli futbolculardı ve farklı özellikleri vardı. Ronaldo, bu iki isimden çok farklı bir seviyede olsa da şansı işin içine katmak lazım. Alex Ferguson’la Ronaldo baba-oğul gibiydiler. Ve Alex Ferguson gerçekten Ronaldo’ya yol gösterdi ve onu şu an olduğu kişi haline getirdi. Bence NANİ ve Quaresma büyük oyuncular ve çok iyi kariyerleri var. Ronaldo ve Messi’nin koyduğu seviye çok başka. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi iki oyuncusuyla bu oyuncuları veya herhangi bir oyuncuyu karşılaştırmak çok zor.