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Giriş Tarihi : 17-05-2020 15:44
İSTANBUL'da TARİHİ ÇEŞMELERE SU BAĞLANTILARI YAPILIYOR
İSTANBUL'da TARİHİ ÇEŞMELERE SU BAĞLANIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu bilgileri verdi:
“İstanbul’da suyu akmayan tarihi çeşme kalmayacak. Bugüne kadar 23 tarihi çeşmeye içilebilir su bağlantısını yaptık, 55 tanesini de planladık. Şehrimizin en önemli sembollerinden biri olan 3. Ahmet Çeşmesi’nin 30 yıldan fazla süredir akmayan suyunu da bugün açtık”