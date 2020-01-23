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Giriş Tarihi : 23-01-2020 09:01

İstanbul’da 14 yaşındaki sürücünün bacağı koptu

İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki sürücü bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde sıkıştı. Kazada sağ bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da 14 yaşındaki sürücünün bacağı koptu

Kaza, D-100 Karayolu Kozyatağı mevki Kadıköy istikametinde saat 05.15 sıralarında meydana geldi. 14 yaşındaki E.Ü. otomobil ile Kadıköy istikametine ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI

Otomobil, önce bariyere daha sonra da köprünün ayaklarına çarparak durabildi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin içerisine sıkışan E.Ü.’ye aracın içerisinde müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

FOTO: DHA

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ekiplerin 45 dakika süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan E.Ü. ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Sağ bacağının koptuğu öğrenilen E.Ü’nün anne ve babası kaza yerinde sinir krizi geçirirken çevredeki vatandaşların yardımıyla sakinleştirildi. D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde kaza nedeniyle trafik oluştu

ETİKETLER: istanbul kaza çocuk sürücü
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