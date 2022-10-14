İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Tuzla’dan seyir halindeyken Rumeli Feneri açıklarında makine arızası yapan ANNITA isimli dökme yük gemisi nedeniyle Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Kurtarma römorkörü tarafından çekilen geminin Büyükdere İskelesi’ne demirleneceği öğrenildi.

Tuzla’dan seyir halindeyken Rumeli Feneri açıklarında makine arızası yapan 190 metre uzunluğundaki ANNITA isimli dökme yük gemisi nedeniyle Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Geminin arıza yapması nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 2 kurtarma römorkörü ve 1 bot sevk edildi. 2 römorkör tarafından çekilen geminin Büyükdere İskelesi’ne demirleneceği öğrenildi.