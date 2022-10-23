İstanbul Baro Seçimlerinde 144 Yıl Sonra Bir İlk

İstanbul Barosu’nun 144 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın, Filiz Saraç seçimi kazanarak Baro Başkanı oldu. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adına seçime girip kazanan Saraç, “Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum” dedi.

ADMİN KULLANICI