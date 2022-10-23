İstanbul Barosu’nun 144 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın, Filiz Saraç seçimi kazanarak Baro Başkanı oldu. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adına seçime girip kazanan Saraç, “Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum” dedi.
İstanbul Baro Seçimlerinde 144 Yıl Sonra Bir İlk
İstanbul Barosu Başkanlığına İlk Kez
hukuk
Giriş Tarihi : 23-10-2022 21:22 Güncelleme : 23-10-2022 21:40
ADMİN KULLANICI
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