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Giriş Tarihi : 18-06-2020 08:24

İSTANBUL, ANKARA, BURSA AÇIK ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLU

İSTANBUL ANKARA BURSAYA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

İSTANBUL, ANKARA, BURSA AÇIK ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLU

     İstanbul, Ankara ve Bursa'ya da açık alanlarda Maske takma zorunluluğu getirildi.

ETİKETLER: korona virüs kovid-19
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