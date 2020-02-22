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Giriş Tarihi : 22-02-2020 16:51

Isparta'da esrarengiz olay

Isparta'da, lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'dan 2 gündür haber alınamıyor. Ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu liseliler, her yerde aranıyor.

Isparta'da esrarengiz olay

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, perşembe günü ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Tuana Yıldız'ın annesi Emine Aslan, kızının 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra kaybolduğunu ve polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğunu anlattı.

Kızı Tuana ile birlikte Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın da kaybolduğunu söyleyen Emine Aslan, "Cep telefonlarına ulaşamıyoruz. Kayboldukları günden bu yana iletişim kuramadık. Emniyete de başvurduk" dedi.

Polis, liseli 3 kızı arıyor.

ETİKETLER: ısparta kayıp polis kayıp başvurusu
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