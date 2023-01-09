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İŞKUR'UN ARALIK 2022 iSTATİSTİKLERİ NE OLDU ?

İŞKUR'UN ARALIK 2022 İSTATİSTİKLERİ NE OLDU ?

GÜNCEL HABERLER
Giriş Tarihi : 09-01-2023 20:43
İŞKUR'UN ARALIK 2022 iSTATİSTİKLERİ NE OLDU ?

             İŞKUR, aralık ayı istatistik bültenini yayımladı. Verilere göre, kayıtlı işsiz sayısı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 düşüş göstererek 3 milyon 53 bin 450 kişi oldu. Kayıtlı işsiz sayısında geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,7 düşüş yaşandı.

İŞKUR, Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısının 3 milyon 53 bin kişi olduğunu açıkladı. Kayıtlı işsizlerin Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,8’i erkek, yüzde 50,2’si kadın, yüzde 24,7’si 15-24 yaş grubunda yer aldı. Açık iş sayısı ise aralıkta yıllık bazda yüzde 0,7 artışla 140 bin 530 olarak gerçekleşti.

İŞKUR aracılığıyla aralık ayında 145 bin 262’si (yüzde 62,8) erkek, 85 bin 870’i (yüzde 37,2) kadın olmak üzere 231 bin 132 işe yerleşme gerçekleşti. 2022 yılında ise 1 milyon 395 bin 659 işe yerleştirmeye aracılık edildi. 2022 yılında sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Satış Danışmanı/Uzmanı, Turizm Otelcilik Elemanı ve Konfeksiyon İşçisi” mesleklerinde gerçekleştirildi. 

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: iŞKUR İSTATİSTİKLERİ
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