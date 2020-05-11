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Giriş Tarihi : 11-05-2020 17:40

Hasan Şaş istifa etti

Galatasaray

Hasan Şaş istifa etti

         Galatasaray'da  Fatih Terim'in Yardımcısı Hasan Şaş Kendine ait sosyal medya hesabından  kendi isteğiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

               Yardımcı antrenörlerden Ümit Davala'nın da  istifaya hazırlandığı ileri sürüldü.

 

ETİKETLER: Glatasaray Ümt Davala Hasan Şaş
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