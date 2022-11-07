FENERBAHÇE 1 SİVASSPOR O (07.11.2022)

Süper Lig'in 13 haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor Kadıköy'de kozlarını paylaştı, 2. yarıyı 10 kişi oynayan Fenerbahçe maçı 1-0 kazanmayı başardı. Enner Valencia'nın penaltı golüyle 3 puanı hanesine yazdıran lider Fenerbahçe, galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Başakşehir'in Hatay'da 2 puan kaybettiği haftada hata yapmayan Jorge Jesus'un takımı puanı 29 yaptı. Fenerbahçe zirvede puan farkını 5'e yükseltti.

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Ziya, Keita, Ulvestad, Dia Saba, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftayı 29 puanla lider tamamladı. Ligde geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Sivasspor ise 10 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligi 7'de 7'yle bitirmeyi hedefliyor.

BATSHUAYİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Sivasspor maçında takımını 10 kişi bıraktı. Süper Lig'dee 6 maçta 5 gol, 1 asistle oynayan ve taraftarın sevgilisi olan 29 yaşındaki santrfor 48. dakikada 2. sarıdan kızardı. Batshuayi kenara gelirken teknik direktör Jorge Jesus'tan fırçayı yedi! Portekizli çalıştırıcı çok sinirli bir şekilde futbolcusuna bir şeyler söyledi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemedi.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu santrforu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Sezona çok etkili bir başlangıç yapan Valencia, 55. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren gole imza attı.

33 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını da 12'ye yükseltti.

Demir Grup Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural'a tribünlerden yabancı madde isabet etti.

İlk yarıda zaman geçirmesi nedeniyle taraftarların tepkisine neden olan Ali Şaşal, ikinci yarının başlama düdüğü öncesinde atılan maddeyle yerde kaldı.

Fenerbahçe, bu sezon ligde ikinci defa taraftarı önünde ilk yarı gol atma başarısı gösteremedi.

Bu sezon gol yollarında gösterdiği etkili performansla dikkati çeken sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in ardından Demir Grup Sivasspor'a da ilk yarıda gol atamadı.

MAÇIN ANLATIMI

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk 2 dakikada Crespo ve İrfan Can Kahveci ile 2 defa gole yaklaştı. Sarı-lacivertliler, ataklarını sıklaştırmak istese de gol bulmakta zorlandı ve ilk yarı soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe 10 kişi kaldı. İlk yarının son bölümünde sarı kart gören Michy Batshuayi, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı. Sarı-lacivertliler, 10 kişi kalmasına rağmen baskısını artırdı ve 52. dakikada Alioski'nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Maçın 55. dakikasında penaltı için topun başına geçen Enner Valencia, topu ağlarla buluşturdu.

Kalan bölümde rakip yarı sahada daha fazla görülen Fenerbahçe, gol atmayı başaramasa da rakibine gol şansı vermedi ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya geldi.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 32 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 67 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşma da 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

İstanbul'daki maçlar..

Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 16 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 36 gol atarken, Sivasspor ise 17 kez fileleri havalandırdı.



