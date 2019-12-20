Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu

Sakatlıkları bulunan Seri, Şener Özbayraklı ve Lemina'nın yanı sıra Emre Mor, Jimmy Durmaz ve kadro dışı bırakılan Nzonzi kadroya alınmadı.

İstanbul Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Futbol Takımı, yarın İzmir'de oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda pas uygulamalarının ardından Göztepe müsabakasının taktik çalışması üzerinde duruldu. Antrenman öncesinde Ryan Babel'in doğum günü kutlandı. Özel uçakla İzmir'e gidecek sarı-kırmızılı takımında sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Mario Lemina'nın yanı sıra Emre Mor, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Jimmy Durmaz ve kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi kadroya alınmadı. Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli.