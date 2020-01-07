Facebook İstanbul merkezli sekiz ilde ofis açacak

Ofislerden ilki 13 Ocak'ta Bursa'da faaliyete geçecek.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Facebook'un dünya genelinde 7 şehirde ofis açma kararı aldığını. Türkiye'de TOBB ve Habitat işbirliğinde yapılacak çalışmalar için İstanbul'un belirlendiğini İstanbul'a bağlı olarak ta Bursa başta olmak üzere 8 ilde şubeleşmeye gidildiğini söyledi.

Ticaret Borsası'nın himayesinde ve sivil mimari örneği olan Doğanbey Mahallesindeki binasında oluşturulan ofis 13 Ocak'ta hizmet vermeye başlayacak.

Kurulacak ofislerin amacı gençlerin üniversite döneminden başlayarak dijitalleşme temelli iş modellerinin geliştirilmesinin önünü açmak olduğu belirtildi.