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Giriş Tarihi : 21-04-2020 21:59

Hollanda'da 1 Eylül'e kadar futbol oynanmayacak

Hollanda'da Kovid-19 salgını nedeniyle futbol karşılaşmalarının 1 Eylül'e kadar oynanmayacağı belirtildi

Hollanda'da 1 Eylül'e kadar futbol oynanmayacak

Ankara

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol karşılaşmalarının 1 Eylül'e kadar oynanmayacağı açıklandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, düzenlediği basın toplantısında, salgını önlemeye yönelik yeni önlemleri duyurdu.

Rutte, spor karşılaşmaları dahil "büyük etkinliklerin" düzenlenmesinin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını belirtti.

Hollanda'da daha önce büyük toplantı ve etkinlikler, 1 Haziran'a kadar yasaklanmıştı.

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ETİKETLER: futbol
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