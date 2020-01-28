DÜNYA
Giriş Tarihi : 28-01-2020 16:13

Hafter milisleri Trablus'ta okula saldırdı

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Hafter milisleri Trablus'ta okula saldırdı

Trablus

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan başkentin güneyindeki Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sırasında bir okulun bahçesi vuruldu. 

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.

 

 

 

 

ETİKETLER: hafter milisleri trablus saldırı
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