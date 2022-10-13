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EYT NASIL OLACAK 2022?

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EYT NASIL OLACAK 2022?

EYT emeklilik haberleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, son gelişmeleri merak ediyorlar. EYT'deki staj ve yaş detayı araştırılıyor. Peki EYT'de son durum nedir? EYT'de staj sigortası sayılacak mı?

EYT son dakika haberleri emeklilikte yaşa takılanlar tarafından heyecanla araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT çalışmasıyla ilgili bir açıkla gerçekleştirdi. EYT'de stajın sayılıp sayılmayacağı ise merak konusu. Peki EYT'de staj sayılacak mı, yaş sınırı var mı? EYT'de son durum nedir 2022? EYT'DE SON DURUM NEDİR? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "EYT'lilerle ilgili Aralık ayı içinde kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik düzenleme yapılacak. Aralık ayı başında yapılacak. Çok detaylı bir çalışma, her insanın özel durumu var. Primler araştırılıyor, özelliklere bakılıyor. Endişeleri giderecek şeffaf düzenleme yapılacak. Ücretlerin enflasyon karşısındaki kaybı kaldıracak, toplu pazarlık sistemiyle demokrasiye katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayacağız. Çalışanlar ve emekliler memnun olacaklar." dedi.